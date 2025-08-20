Белоруска показала, как просто приготовить сырный кофе из трех ингредиентов 4 20.08.2025, 15:02

Вкусно ли это?

Жительница Беларуси поделилась в TikTok видео, на котором показала, как делает сырный кофе. Этот рецепт оказался очень простым, и журналисты Telegraf.news решили его проверить и оценить, насколько вкусно получилось.

Как приготовить сырный кофе из трех ингредиентов?

Так, согласно рецепту из TikTok, понадобятся лишь три продукта: кофе, вода и… нашумевшее в соцсетях Сырное мороженое от Слуцкого сыродельного комбината, за котором многие белорусы гонялись всё лето.

Способ приготовления:

Заварите кофе как вы любите. Можно сварить в турке, а можно просто залить водой.

Положите в пустую чашку один-два-три шарика мороженного (по вкусу) и залейте его кофе. Перемешайте. Готово!

Нюансы:

Отметим, что точной граммовки дать не можем. Всё зависит от размера кружки, а также от того, насколько крепкий кофе вы любите и сколько мороженного готовы использовать.

В зависимости и от этого напиток может получиться разной консистенции — как жидкость или больше похожей на десерт. Поэтому этот рецепт — отличное поле для экспериментов.

Например, вы можете начать с небольшого количества кофе. Например, на 1-2 шарика мороженного попробуйте добавать 50-70 мл готового крепкого кофе, хорошо размешайте и пробуйте. После можно добавить еще мороженое и кофе по вкусу.

Журналисты же сразу брали кружку 300 мл, клали 3 столовые ложки мороженого и заливали примерно 180-200 мл кофе.

Вкусно ли получилось?

Сразу стоит обозначить, что мнения о вкусе самого сырного мороженого очень разнятся. Кто-то становится фанатом и называет «самой удачной новинкой лета», кто-то отмечает, что продукт «на один раз» и что он «напоминает плавленый сырок». А кто-то вообще записывается в ненавистники, заявляя, что на вкус мороженое «как кусок масла со вкусом сырного соуса».

Два журналиста Telegraf.news также оценили продукт по-разному. Одному новинка понравилась, другому не очень. Но что касается сырного кофе, то тут мнения сошлись у обоих — напиток получился вкусным, нежным, сливочным и достойным повторного приготовления. Мороженое и сам кофе дали абсолютно новое сочетание вкусов.

