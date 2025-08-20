закрыть
Российская промышленность сыпется

  20.08.2025
Важный индекс рухнул до минимума с 2022 года.

Промышленный сектор России снова показал тревожные сигналы: производственная активность компаний падает третий месяц подряд. По данным Центробанка, в августе индекс опустился до уровня, который в последний раз фиксировался в конце 2022 года. Аналитики подчеркивают, что экономика РФ не справляется с последствиями войны и нарастающих проблем внутри страны, пишет «Диалог.UA».

Индекс текущей деловой активности в России составил –5,4 пункта, свидетельствуют данные опроса Центробанка среди 15 тысяч компаний. Это означает, что настроения в экономике продолжают ухудшаться: падает производство, растут издержки, не хватает кадров и оборотных средств.

Кто жалуется больше всего

25% компаний — на рост расходов; 20% — на дефицит персонала; 15% — на нехватку денег даже на текущую работу.

После трёх лет военного бума, когда на армию и оборонзаказ ушло более 20 трлн рублей, российская экономика начала тормозить.

Промышленность, которая ещё недавно держалась за счёт ВПК, теперь тоже уходит в минус. Рост промышленного производства замедлился вдвое, рост зарплат — почти в 2,5 раза, а, по прогнозу МВФ, экономика РФ вырастет в 5 раз медленнее, чем китайская.

Что это значит

Россия входит в период скрытой рецессии. В автопроме и строительстве уже наблюдаются массовые переводы сотрудников на сокращённые графики, как на «АвтоВАЗе» и «КамАЗе». Это снижает доходы населения, а значит и внутренний спрос, который должен был бы вытянуть экономику.

Эксперты предупреждают: экономика валится в крупный кризис, а попытка вернуться с военных рельсов на гражданские «может стать разрушительной». Как говорит экономист Элина Рыбакова: «Этот пузырь лопнет, оставив неизлечимые шрамы на и без того слабой экономике».

