20 августа 2025, среда, 15:34
Белорус Жан Щербаковский забил чудо-гол за берлинское «Динамо»

  • 20.08.2025, 15:11
Жан Щербаковский

Видеофакт.

В выездном 3-го тура Северо-восточной региональной лиги Германии (Д4) берлинское «Динамо» выиграло у «Пройссена» - 2:1.

Голом в составе гостей отличился вышедший в стартовом составе белорусский полузащитник Жан-Рафаэль Щербаковский. Наш соотечественник поразил ворота соперника на 37-й минуте, сделав счет 2:0.

В турнирной таблице «Динамо» с тремя очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

Щербаковский родился в Могилеве. В активе игрока четыре встречи за сборную Беларуси U-19.

@tribunaby Беларускі немец запальвае за берлінскае «Дынама» 🔥 #беларусь #белфутбол #футбол #берлін #берлин #германия #беларускіцікток ♬ PHONK BRASILEIRO FRESCO - DJ MOIGUS & DJ FKU

