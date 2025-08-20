Роман Свитан: США продолжают рассказывать сказки 2 20.08.2025, 15:14

1,318

Роман Свитан

Полковник ВСУ резко раскритиковал заявление Трампа о военной поддержке.

Президент Дональд Трамп заявил, что США готовы «прикрыть Украину с воздуха». В Белом доме уточнили, что речь идёт о варианте военной поддержки, детали пока обсуждаются с союзниками.

Что именно означает обещание Трампа «прикрыть Украину с воздуха»? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Тут главный вопрос не в том, что именно передадут США, а когда. Дело в том, что все эти обещания касаются войск и оружия, но на условиях: «Вы сначала капитулируете, подпишете мирный договор о капитуляции с Россией, а потом мы вас будем прикрывать, накрывать и все остальное». Так вот вопрос: когда? После нашей капитуляции?

Никто капитулировать не будет! Поэтому нет смысла об этом говорить сейчас. Это попытка подсластить пилюлю, протолкнуть идею капитуляции, а дальше рассказывать сказки о том, что нас кто-то потом будет прикрывать — когда Украина уже потеряет пятую часть своей территории.

Зачем они нам тогда? Если бы стояла задача капитулировать, мы бы и без них капитулировали. Но у нас другая задача — восстановить суверенитет и территориальную целостность согласно Конституции Украины и Уставу ООН. А вот в этом восстановлении они помогать не собираются — не хотят, потому что у них есть свои интересы, которые не совпадают с украинскими.

Поэтому идут они лесом со своим «прикрытием неба» после капитуляции. После нее нам это прикрытие уже будет не нужно — ведь мы уже капитулируем. Все эти предложения связаны исключительно с условием отказа Украины от возвращения оккупированных территорий военным путем. Нам это не нужно. Нам сама концепция не нужна: «Вы сначала застрелитесь, а потом мы вас будем лечить. Вы сначала умрите, а потом мы вас будем спасать».

Кому это нужно? Это смешно. Люди, которые понимают, что такое военные действия и что такое капитуляция, прекрасно это осознают. Нам такие «гарантии» не продадут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com