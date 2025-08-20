Минчанин пропал по дороге на работу, а через 19 лет нашелся за границей с инфарктом и темным прошлым 20.08.2025, 15:21

1,242

Дома его уже успели «похоронить».

В 2006 году в Минске пропал 43-летний мужчина по имени Сергей: ушел утром на работу и больше домой не вернулся. Сначала казалось, что это какая-то нелепая случайность — у него была семья, двое детей-подростков, работа, стабильный доход. Но довольно быстро выяснилось, что все не так гладко. Подробности истории рассказывает газета МВД «На страже».

Следствие проверило несколько версий. Во-первых, у Сергея была страсть к азартным играм: он оставлял в казино крупные суммы и в день исчезновения проиграл около 3000 долларов. Во-вторых, у него обнаружился роман с девушкой на 16 лет моложе. В-третьих, на работе пропали 10 тысяч долларов из «черной кассы» фирмы, где он был одним из руководителей. Подозрение падало и на любовницу, и на жену, и на кредиторов, и на компаньонов. Но ни одна из этих ниточек не вывела к разгадке.

Сергея искали годами: проверяли звонки, опрашивали десятки людей, объявили сначала в республиканский, а потом в межгосударственный и международный розыск по линии Интерпола. Даже его машину нашли только через шесть лет, и она уже не несла никаких следов.

В какой-то момент появилась версия, что мужчина утонул — в Витебске нашли неопознанное тело, но ДНК не совпала. К 2011 году семья признала Сергея умершим и пыталась жить дальше.

И вдруг в мае 2025-го в Смоленске в больницу привезли мужчину с сердечным приступом и давно просроченным белорусским паспортом, его сопровождала женщина. Проверка показала: это тот самый пропавший Сергей. Все эти годы он жил неподалеку от Смоленска — бросил машину в Беларуси, перешел границу окольными путями, встретил девушку-почтальона, поселился с ней на хуторе и вел тихую жизнь в уединении.

В милиции подчеркнули, что со своими родными мужчина пока встретиться не готов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com