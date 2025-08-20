закрыть
20 августа 2025
The Telegraph: США могут сокрушить Россию в любой момент

  • 20.08.2025, 16:06
  • 1,564
Без ядерного оружия и наземных войск.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что американские военные могут обеспечить «очень хорошую защиту» Украине в случае мирного соглашения, подчеркнув при этом, что американские войска «не ступят на землю», пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон действительно способен вывести из строя российские вооруженные силы без применения ядерного оружия и без ввода войск на территорию Украины.

До вторжения России в Украину многие считали ее почти равным соперником США. Однако война показала обратное. Российские крылатые ракеты «Калибр» оказались несопоставимы с американскими «Томагавками». Обозначенные Кремлем «супероружия» вроде «Кинжала» и «Циркона» продемонстрировали слабые результаты: «Кинжал» неоднократно перехватывался американскими Patriot, а «Циркон» также не подтвердил свою эффективность.

Пятое поколение российских истребителей Су-57 уступает западным аналогам и выпускается крайне малыми сериями. Санкции еще больше подорвали оборонную промышленность РФ.

В результате Украина, вооруженная менее современными средствами, смогла остановить наступление Москвы в 2022 году. Это указывает, что Россия далека от статуса «равного конкурента» США.

По мнению военных аналитиков, в случае прямого противостояния США могли бы задействовать «Томагавки», JASSM, а также передать Украине ракеты ATACMS и их модернизированные версии. Ключевую роль сыграли бы американские возможности в области стелс-технологий, радиоэлектронной борьбы и дозаправки в воздухе.

Российские системы ПВО С-300 и С-400, показавшие уязвимость даже перед примитивными дронами, вряд ли смогут противостоять массированному удару. Потеряв контроль над небом, российская армия окажется под ударами, подобно войскам Саддама Хусейна и Каддафи.

США обладают достаточным военным превосходством, чтобы гарантировать безопасность Украины без ввода войск и без риска ядерной эскалации.

