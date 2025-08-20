Сколько отцов в Беларуси уходят в декрет? 20.08.2025, 16:10

Все больше мужчин принимают активное участие в уходе за детьми.

Согласно статистике, уже в каждой сотой семье в декретный отпуск идет именно папа.

Если родители приняли решение, что в декрете будет отец, то процесс оформления достаточно простой. В Минтруда и соцзащиты разъяснили необходимый алгоритм действий.

Первым делом нужно получить справку с места работы мамы, подтверждающую, что она не находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и приступила к своим трудовым обязанностям.

Затем отец должен написать заявление на имя своего работодателя с просьбой предоставить ему отпуск по уходу за ребенком. К слову, наниматель не имеет права в этом отказать.

Также нужно собрать пакет документов. К заявлению необходимо приложить: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи и справку с места работы матери.

