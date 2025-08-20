Польские следователи считают, что в поле на Люблинщине упал военный дрон 20.08.2025, 16:21

Эксперты выясняют, откуда прилетел аппарат и зачем он оказался на территории Польши.

Из предварительных выводов польской прокуратуры следует, что ночью на кукурузное поле на Люблинщине упал военный беспилотник, сообщает RMF FM.

Команда из пяти прокуроров и экспертов из разных областей сейчас обследует кукурузное поле, ища металлические и пластиковые обломки – остатки того, что упало и взорвалось прошлой ночью в селе Осины.

Предварительные выводы указывают на то, что на поле в Осинах упал военный беспилотник, сообщил окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич. Военный пиротехнический эксперт должен определить, что именно взорвалось и взрыв произошел после падения дрона на землю, или в воздухе (рядом проходит линия электропередач, возможно, дрон задел ее).

Источник PAP в Министерстве обороны сообщил, что там упал военный беспилотник без боевой части, скорее всего, так называемый дрон-приманка, содержащий лишь небольшое количество взрывчатки.

Цель таких беспилотников – зацепить системы противовоздушной обороны и отвлечь их «внимание» от чисто боевых беспилотников.

Сейчас службы не могут определить, кто его изготовил и из какой страны прилетел объект, упавший на кукурузное поле.

Ожидается, что всего около 100 офицеров будут обыскивать поле. «Мы разделим участок на сектора, распределим задачи между определенными службами, и тогда будем иметь информацию о том, нужно ли косить кукурузу или проводить другие мероприятия», – сказал прокурор Гжегож Трусевич.

«Обыску подлежит несколько гектаров. Предварительные результаты визуального осмотра мы можем ожидать в течение нескольких или нескольких часов», – сообщил он корреспонденту RMF FM в 13:00.

Утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

