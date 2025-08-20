Свои требования Путин может засунуть в чемоданчик Дмитрий Чернышев

20.08.2025, 16:44

Дмитрий Чернышев

Требование Путина уступить всю Донецкую область никогда не будет выполнено.

Попробую объяснить, почему требование Путина передать ему всю Донецкую область никогда не будет выполнено. Но сначала давайте вспомним, сколько раз Россия нарушала взятые ею международные обязательства:

1. Беловежское соглашение (8 декабря 1991 года)

Статья 5: «Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества»

2. Алма-Атинская декларация (21 декабря 1991 года)

Ее подписали 11 бывших республик СССР. Все они обязались признавать границы друг друга и уважать территориальную целостность.

3. Будапештский меморандум (5 декабря 1994 года)

Пункт 1. Уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

Пункт 2. Воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины.

4. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве «Большой договор» (31 мая 1997 года)

Статья 2: «Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ»

Договор был заключен на 10 лет с автоматическим продлением. В 2008 году Россия его продлила. Он действовал вплоть до 2019 года, когда Украина отказалась его продлевать после аннексии Крыма и войны на Донбассе.

5. Договор о российско-украинской государственной границе (28 января 2003 года)

Этот договор юридически определил и закрепил линию сухопутной границы между двумя странами. Украина ратифицировала его 20 апреля 2004 года, Российская Федерация — 22 апреля.

Это к вопросу о том, стоят ли чего-то обязательства России и можно ли ей верить. А теперь о том, почему отдавать Донецкую область нельзя ни при каких обстоятельствах:

Это ведь передача не только земли, но и людей, живущих на ней. Отдать упырям в рабство сотни тысяч украинцев? Там сразу же начнется кровавая зачистка территории. Первым делом Россия будут строить фильтрационные лагеря и начнет принудительную мобилизацию — в Донецке уже не осталось мужчин призывного возраста. Любое правительство, которое добровольно отдает врагу территорию вместе с населением, совершает акт государственной измены и предательства своих граждан.

Украинские войска на Донбассе удерживают ключевые высоты и укрепленные районы, построенные еще с 2014 года — укрепрайоны вокруг Краматорска, Славянска и Покровска. Эта линия обороны опирается на городские агломерации и выгодный рельеф. Например, битва за Бахмут продолжалась девять месяцев и оккупанты умылись там кровью. Если отдать всю Донецкую область, новая линия фронта пройдет по открытой степи Днепропетровской и Харьковской областей. Зацепиться и построить там аналогичные по прочности укрепления будет невероятно сложно и дорого. На юге оккупантам мешает атаковать Украину Днепр, на севере им ничего не будет мешать.

Согласно Уставу ООН и Хельсинкскому акту (1975), территориальные изменения возможны только по согласию обеих сторон, а не в результате агрессии. Отдать часть территории под давлением агрессора — значит узаконить силовой захват, что разрушит всю систему международных отношений.

У Украины силой отняли Крым в 2014 году, потом отняли Донецк и Луганск, и это не остановило Россию — наоборот, только подтолкнуло ее к полномасштабному вторжению в 2022 году. Россия обязательно перегруппируется и нанесет новый удар. Если вы отдаете крокодилу свою правую руку, то не думайте, что одной левой вам сподручнее будет защищаться.

Остановка боевых действий по линии фронта возможна. Остановка воздушных атак возможна. Но не будет никогда признания захваченных территорий. Не будет отмены санкций. А настоящий мир может наступить только после экономического, политического и военного коллапса России и восстановления границ 1991 года — возможно, это будет уже граница с Воронежской республикой или Краснодарской конфедерацией. Настоящий мир возможен только после выплаты репараций и выдачи военных преступников. А все свои требования Путин может засунуть в свой чемоданчик с фекалиями.

Дмитрий Чернышев, Facebook

