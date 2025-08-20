В Беларуси нашли уникальное самодельное авто 20.08.2025, 16:56

Стала известна его удивительная история.

Известные в кругах любителей ретротехники братья Гапоновичи (они же организаторы крупных тематических фестивалей «Кола часу», «Золотая миля» и т. д.) поделились своей необычной находкой. Им передали уникальный самодельный автомобиль, собранный неизвестным белорусом. Теперь Олег и Виталий пытаются восстановить историю авто, пишет Onlíner .

— В автомобиле использован двигатель от мотоцикла, а точнее — от первых моделей М-72 (это советский тяжелый мотоцикл, копия немецкого BMW R71). Это говорит о том, что машинка, вероятно, собрана в 50-е годы. Установлены приборы от «Полуторки» (грузовика ГАЗ-АА), некоторые детали — авиационные. А подвеска — вообще что-то уникальное. Передняя и задняя часть, видно, заводского исполнения. Есть предположение, что она от какого-то довоенного автомобиля, но установить это пока не получилось, — рассказывает Олег Гапонович.

Автомобиль «родом» из Витебской области. Гапоновичам об этой машине стало известно от друзей. Человек по имени Валентин, в руках у которого находилась «самоделка», почти ничего не смог о ней рассказать.

После публикации с редакцией Onlíner связался человек, который, как он утверждает, знаком с этим транспортным произведением безызвестного Кулибина. Мужчина рассказывает: машина 1949 года. По его словам, этот автомобиль должен был переехать в Украину и дорабатываться в городе Хмельницкий ориентировочно в 2012 году. Однако владелец авто умер, восстановление «самоделки» прекратилось.

— Знаю, что в машине хотели установить более сильный двигатель, — вспоминает мужчина. — Владелец — удивительный человек, он увлекался машинами. Откуда запчасти? Немного с «Полуторки» [ГАЗ-АА], что-то есть от мотоцикла, «Эмки» [ГАЗ М-1], «Вилисса» [видимо, подразумевается американский армейский Willys]. Машина стояла в Витебске, я по просьбе сына хозяина должен был перевезти ее в Хмельницкий. У меня даже остался техпаспорт мотора.

