Как Лукашенко врага США принимал1
- 20.08.2025, 17:12
Правителю пришлось оправдываться.
20 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан провел в Минске переговоры с правителем Беларуси, пишет «Салідарнасць».
Конкретики во время их общения почти не звучало. Александр Лукашенко отметил:
– Признаемся откровенно, мы лишь уверенно идем вперед, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать. Фундамент для масштабного рывка есть.
Более интересно было другое заявление правителя Беларуси:
– Мы готовы с вами сотрудничать (по всем вопросам): по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо наших народов – иранского и белорусского народов.
В этот момент Лукашенко как будто оправдывался перед президентом США Дональдом Трампом, с которым теперь пытается навести мосты.
Напомним, что в июне США, поддерживая Израиль, атаковали три ядерных объекта Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре – он повреждений и человеческих жертв за собой не повлек.
И вот президент вражеского для американцев государства прилетел к Лукашенко. Но правитель Беларуси вел себя более чем миролюбиво: пока его коллега громил Вашингтон, Лукашенко посчитал за необходимое заявить, что «не дружит» против США.