закрыть
20 августа 2025, среда, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как Лукашенко врага США принимал

1
  • 20.08.2025, 17:12
  • 3,008
Как Лукашенко врага США принимал
Масуд Пезешкиан

Правителю пришлось оправдываться.

20 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан провел в Минске переговоры с правителем Беларуси, пишет «Салідарнасць».

Конкретики во время их общения почти не звучало. Александр Лукашенко отметил:

– Признаемся откровенно, мы лишь уверенно идем вперед, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать. Фундамент для масштабного рывка есть.

Более интересно было другое заявление правителя Беларуси:

– Мы готовы с вами сотрудничать (по всем вопросам): по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо наших народов – иранского и белорусского народов.

В этот момент Лукашенко как будто оправдывался перед президентом США Дональдом Трампом, с которым теперь пытается навести мосты.

Напомним, что в июне США, поддерживая Израиль, атаковали три ядерных объекта Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре – он повреждений и человеческих жертв за собой не повлек.

И вот президент вражеского для американцев государства прилетел к Лукашенко. Но правитель Беларуси вел себя более чем миролюбиво: пока его коллега громил Вашингтон, Лукашенко посчитал за необходимое заявить, что «не дружит» против США.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев