В Ганцевичах суд взыскал с 14-летнего самокатчика семь тысяч рублей ущерба 20.08.2025, 17:24

1,892

Что случилось?

Суд Ганцевичского района взыскал с 14-летнего подростка компенсацию за наезд на женщину на электросамокате. Об этом деле рассказала пресс-служба Верховного суда.

По материалам дела, в марте 2025 года 14-летний подросток не справился с управлением электросамоката и совершил наезд на женщину.

В результате потерпевшая получила менее тяжкие телесные повреждения, которые привели к «длительному расстройству здоровья на срок не более 4 месяцев».

Уголовное дело не возбуждалось, так как самокатчик не достиг 16-летнего возраста.

Из-за полученных травм женщина не работала с апреля по июнь, около месяца передвигалась на костылях и нуждалась в посторонней помощи. Кроме того, как установил суд, при падении повредился её мобильный телефон, ремонт которого обошёлся в 360 рублей. Общие затраты на лечение составили 714,09 рубля. В суде она также просила взыскать 8 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В итоге суд постановил взыскать с подростка компенсацию морального вреда в размере 6 000 рублей и материального вреда на общую сумму 1 074,09 рубля (ремонт телефона и лечение). В решении отдельно оговаривается, что если у несовершеннолетнего нет доходов или имущества, то вред должны возместить его родители в долевом порядке.

Решение суда вступило в законную силу.

