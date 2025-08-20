ВСУ уничтожили ЗРК С-300В стоимостью $40 миллионов 2 20.08.2025, 17:37

Техика разлетелась на куски после атаки украинских дронов.

Бойцы Отдельного отряда специального назначения (ООСН) «Лазарь» Печерской бригады НГУ уничтожили вражескую технику на Запорожском направлении.

Как видно на видео, украинские защитники удачно сбросили взрывчатку на российский ракетно-зенитный комплекс ЗРК С-300В стоимостью 40 миллионов долларов, передает censor.net.

В результате детонации, российская техника разлетелась на куски, а оккупанты получили тяжелые ранения.

