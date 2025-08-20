закрыть
20 августа 2025, среда, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили ЗРК С-300В стоимостью $40 миллионов

2
  • 20.08.2025, 17:37
ВСУ уничтожили ЗРК С-300В стоимостью $40 миллионов

Техика разлетелась на куски после атаки украинских дронов.

Бойцы Отдельного отряда специального назначения (ООСН) «Лазарь» Печерской бригады НГУ уничтожили вражескую технику на Запорожском направлении.

Как видно на видео, украинские защитники удачно сбросили взрывчатку на российский ракетно-зенитный комплекс ЗРК С-300В стоимостью 40 миллионов долларов, передает censor.net.

В результате детонации, российская техника разлетелась на куски, а оккупанты получили тяжелые ранения.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев