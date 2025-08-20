Беларусбанк предупредил о новой схеме обмана 20.08.2025, 17:50

Звонки с этого номера всегда делают мошенники.

Беларусбанк предупредил, что любой звонок в мессенджерах с номера 147 всегда делают мошенники.

Мошенники часто представляются сотрудниками банка или силовых структур и пытаются запугать человека, например, сообщая, что на его имя оформлен кредит или что он якобы перечисляет деньги «экстремистам».

После этого разговор переводят в мессенджеры, где пытаются выманить личные данные карты. Далее мошенники могут создать токен — цифровой аналог карты — и снимать деньги в банкоматах.

В пресс-службе банка подчеркнули, что настоящие сотрудники никогда не требуют:

реквизиты карт;

коды из SMS-сообщений;

PIN-коды;

устанавливать дополнительные программы на телефон.

Белорусам советуют получать всю необходимую информацию только через официальный номер банка 147 (он для того, чтобы на него звонить самим, а не получать звонки) или непосредственно в отделениях. Это поможет уберечься от мошенничества.

