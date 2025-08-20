закрыть
20 августа 2025, среда, 18:38
США и НАТО разрабатывают варианты гарантий безопасности для Украины

  • 20.08.2025, 17:58
Трамп пообещал обеспечить Киеву «очень хорошую защиту».

США и европейские военные начинают прорабатывать варианты гарантий безопасности для Украины после завершения войны, сообщили источники Reuters (перевод — сайт Charter97.org). Это последовало за заявлением президента США Дональда Трампа, который пообещал обеспечить Киеву «очень хорошую защиту» в рамках возможного мирного соглашения.

По данным источников, в Пентагоне проходят сценарные учения по определению формата поддержки, выходящего за рамки поставок оружия. Среди обсуждаемых идей — размещение европейских войск в Украине под командованием США, но не под флагом НАТО. Однако такие планы могут занять время и вызвать возражения Москвы.

Сам Трамп исключил отправку американских сухопутных войск, но намекнул на возможность участия США в виде авиационной поддержки. В интервью Fox News он отметил, что Вашингтон может помочь «с воздуха», ведь у США есть технологии, которых нет у других. Поддержка может включать поставки дополнительных систем ПВО или даже введение бесполетной зоны силами американских истребителей.

С начала полномасштабного вторжения Россия, по утверждению Москвы, проводит «спецоперацию» для защиты своих интересов от НАТО. Киев и его союзники считают это попыткой захвата территории.

Тем временем в среду военные лидеры НАТО проведут виртуальную встречу, чтобы обсудить Украину и итоги переговоров Трампа с Путиным на Аляске. По данным Reuters, в консультациях примут участие высокопоставленные генералы США и Европы.

