20 августа 2025, среда, 18:38
Небольшой немецкий городок бросает вызов Китаю

  • 20.08.2025, 18:15
Там находится завод по переработке редкоземельных металлов.

Маленький городок Биттерфельд на востоке Германии может стать центром инициативы ЕС по сокращению зависимости от китайских редкоземельных элементов, необходимых для технологий и обороны, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

В мае 2024 года семейная немецкая компания Heraeus открыла в Биттерфельде завод по переработке редкоземельных элементов из старой электроники. Первоначально планировалось выпускать 600 тонн магнитного порошка в год с возможностью удвоения объемов. Но спустя год предприятие едва выходит на окупаемость. «Мы далеки от полной загрузки», — признает Дэвид Кристиан Бендер, со-глава Heraeus Remloy, добавляя, что европейская переработка не может конкурировать с поставками из Китая.

Редкоземельные металлы, особенно неодим, жизненно важны для автомобильной промышленности, энергетики, обороны и высоких технологий. Они используются в электродвигателях, ветряных турбинах, медицинском оборудовании и военной технике. Европа импортирует до 100% тяжелых и 85% легких редкоземельных элементов, в основном из Китая, который производит 90% магнитов в мире.

ЕС планирует к 2030 году добывать 10% сырья, перерабатывать 40% и утилизировать 25%, снижая зависимость от одной страны до 65%. Эксперты считают эти цели амбициозными и подчеркивают необходимость ускоренных инвестиций и стимулов для переработки.

Heraeus и другие компании внедряют короткие циклы переработки как экологичную альтернативу добыче. Однако высокая стоимость переработки и низкая заинтересованность клиентов затрудняют экономическую эффективность. По данным Еврокомиссии, сейчас менее 1% потребляемых редкоземельных металлов перерабатываются в ЕС.

Для достижения целей потребуется сочетание квот на переработку, финансовых стимулов и улучшенного контроля за электронными отходами, подчеркивают эксперты и представители индустрии.

