закрыть
20 августа 2025, среда, 18:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Швеция ввела для старшеклассников курс по тотальной обороне

  • 20.08.2025, 18:26
Швеция ввела для старшеклассников курс по тотальной обороне

Решение связано с изменением международной обстановки и вступлением страны в НАТО.

Обязательный курс по тотальной обороне для старшеклассников вводят в Швеции. Как сообщают вооруженные силы страны, это решение связано с изменившейся международной обстановкой и вступлением Швеции в НАТО, что повысило потребность в знаниях об обороне среди молодежи.

«Помимо знаний о тотальной обороне Швеции, учащиеся также изучают международное право и роль внешней политики и политики безопасности в межгосударственных отношениях, включая роль НАТО», — уточняется в публикации.

Программа предусматривает самостоятельное цифровое обучение за два часа или занятия с преподавателем в течение четырех часов.

Ссылаясь на данные опросов, в Вооруженных силах заявили, что лишь четыре шведа из десяти знают, что делать в случае войны или кризиса.

В феврале глава шведской разведки Томас Нильссон заявил, что Европа, в отличие от США, не может себе позволить ослабить бдительность по отношению к России, поэтому Швеция должна подготовиться к возможной войне по окончании украинского конфликта.

С января 2024 года Швеция возобновила гражданскую службу по призыву. В кабинете министров сообщали, что необходимо обеспечить кадровый потенциал, чтобы социально значимые службы могли функционировать «даже в случае повышенной готовности и войны».

Воинская обязанность в Швеции охватывает жителей в возрасте от 16 до 70 лет, под нее подпадают около 7-8 млн человек.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев