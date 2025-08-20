Швеция ввела для старшеклассников курс по тотальной обороне 20.08.2025, 18:26

Решение связано с изменением международной обстановки и вступлением страны в НАТО.

Обязательный курс по тотальной обороне для старшеклассников вводят в Швеции. Как сообщают вооруженные силы страны, это решение связано с изменившейся международной обстановкой и вступлением Швеции в НАТО, что повысило потребность в знаниях об обороне среди молодежи.

«Помимо знаний о тотальной обороне Швеции, учащиеся также изучают международное право и роль внешней политики и политики безопасности в межгосударственных отношениях, включая роль НАТО», — уточняется в публикации.

Программа предусматривает самостоятельное цифровое обучение за два часа или занятия с преподавателем в течение четырех часов.

Ссылаясь на данные опросов, в Вооруженных силах заявили, что лишь четыре шведа из десяти знают, что делать в случае войны или кризиса.

В феврале глава шведской разведки Томас Нильссон заявил, что Европа, в отличие от США, не может себе позволить ослабить бдительность по отношению к России, поэтому Швеция должна подготовиться к возможной войне по окончании украинского конфликта.

С января 2024 года Швеция возобновила гражданскую службу по призыву. В кабинете министров сообщали, что необходимо обеспечить кадровый потенциал, чтобы социально значимые службы могли функционировать «даже в случае повышенной готовности и войны».

Воинская обязанность в Швеции охватывает жителей в возрасте от 16 до 70 лет, под нее подпадают около 7-8 млн человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com