Мужчина поджег себя в Дятловском районе 20.08.2025, 18:28

Происшествие не было попыткой свести счеты с жизнью.

В Дятловском районе горели дом и веранда.

Огнем были повреждены ковровые дорожки, стены, потолок, лакокрасочное покрытие, закопчены стены, потолок и двери в коридоре, сообщили в пресс-службе МЧС.

Человеческих жертв не было, хотя пострадал 34-летний мужчина. Он-то и устроил пожар. По неосторожности.

Житель Дятловского района был госпитализирован в районную больницу с термическими ожогами.

«Пострадавший рассказал, что курил на веранде и одновременно попытался подкачать насос бензотримера», – пояснили в МЧС.

В один миг произошла вспышка паров бензина. Из-за этого загорелись вещи, которые находились в помещении. Сам мужчина получил ожоги.

При этом он самостоятельно потушил пожар и обратился за медицинской помощью. В момент госпитализации пострадавший был в тяжелом состоянии. Помощь МЧС в тушении пожара не понадобилась.

