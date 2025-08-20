Президент Финляндии предложил американцам представить потерю пяти штатов 5 20.08.2025, 18:37

Александр Стубб

Чтобы они могли понять территориальные требования Москвы к Киеву.

Президент Финляндии Александр Стубб в эфире NBC News предложил американцам представить потерю сразу нескольких крупных штатов, чтобы они могли понять территориальные требования Москвы к Киеву.

По его словам, это равносильно тому, «как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а потом приблизились к Мэриленду».

Политик участвовал 18 августа во встрече президента США Дональда Трампа с главой Украины, генсеком НАТО и группой лидеров стран ЕС.

