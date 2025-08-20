В Гродно прямую трансляцию матча «Неман» с «Райо Вальекано» покажут на главной площади 1 20.08.2025, 19:02

Матч плей-офф Лиги конференций состоится завтра.

На вечер 21 августа на Советской площади Гродно запланирована живая трансляция первого матча местного футбольного клуба «Неман» в плей-офф Лиги конференций УЕФА. Гродненцы выйдут на поле против испанского клуба «Райо Вальекано».

Прямая трансляция матча на большом экране начнется под открытым небом на Советской площади в 21:00.

Культурная программа будет идти уже с 19:00 (различные активности, конкурсы с подарками, большая зона фудкорта и музыкальная программа).

Гродненский «Неман» попал в плей-офф Лиги конференций УЕФА после того, как в третьем раунде этого турнира победил по сумме двух матчей «Клаксвик» с Фарерских островов. Это последний белорусский футбольный клуб, который еще продолжает борьбу в нынешних еврокубках.

