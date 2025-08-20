закрыть
20 августа 2025, среда, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно прямую трансляцию матча «Неман» с «Райо Вальекано» покажут на главной площади

1
  • 20.08.2025, 19:02
В Гродно прямую трансляцию матча «Неман» с «Райо Вальекано» покажут на главной площади

Матч плей-офф Лиги конференций состоится завтра.

На вечер 21 августа на Советской площади Гродно запланирована живая трансляция первого матча местного футбольного клуба «Неман» в плей-офф Лиги конференций УЕФА. Гродненцы выйдут на поле против испанского клуба «Райо Вальекано».

Прямая трансляция матча на большом экране начнется под открытым небом на Советской площади в 21:00.

Культурная программа будет идти уже с 19:00 (различные активности, конкурсы с подарками, большая зона фудкорта и музыкальная программа).

Гродненский «Неман» попал в плей-офф Лиги конференций УЕФА после того, как в третьем раунде этого турнира победил по сумме двух матчей «Клаксвик» с Фарерских островов. Это последний белорусский футбольный клуб, который еще продолжает борьбу в нынешних еврокубках.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев