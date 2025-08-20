Лукашенко заявил о готовности к военному сотрудничеству с Ираном 20.08.2025, 19:12

Диктатор идет на обострение отношений с США, Израилем и Украиной.

Александр Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Ираном по широкому спектру направлений.

Об этом он заявил на переговорах с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, передает БелТА.

Отмечается, что Беларусь готова к обсуждению с Ираном любых вопросов — от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы.

«Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы стремимся выполнить все наши обязательства, которые взяли на себя перед Ираном. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы приехали к своим друзьям, и вы можете и должны чувствовать себя здесь как друзья», - сказал Лукашенко президенту Ирана.

Белорусский диктатор «передал приветствие» духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и напомнил о своих предыдущих визитах в страну.

«Мы готовы обсуждать любые вопросы. У нас нет закрытых тем, мы готовы сотрудничать по вопросам, начиная от обеспечения населения вашей страны продовольствием и заканчивая военно-техническим сотрудничеством. Здесь нет секретов. Мы не дружим против кого-то. Мы делаем все на благо наших народов — иранского и белорусского», - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь, президент Ирана во время переговоров с Лукашенко затронул вопрос санкций и отношений с Соединенными Штатами. «Мы понимаем, что единственное, что может нейтрализовать все эти незаконные санкции, — это развитие наших отношений и договоренности, которые будут реализованы на практике», - сказал президент Ирана.

