Илон Маск отреагировал на новость о том, что он хочет отложить создание своей партии 1 20.08.2025, 19:22

Миллиардер ответил одним предложением.

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск в социальной сети Х 20 августа прокомментировал статью The Wall Street Journal о том, что он якобы хочет отложить создание своей партии, чтобы не портить отношения с влиятельными членами Республиканской партии США.

«Ничто из того, что пишет WSJ, не должно считаться правдой», – написал Маск.

Nothing @WSJ says should ever be thought of as true — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2025

Помимо желания Маска сохранить отношения с республиканцами, в материале WSJ говорилось также о сохранении контактов между миллиардером и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. СМИ со ссылкой на источники написало, что Вэнс может стать кандидатом в президенты США от движения президента США Дональда Трампа MAGA и Маск, предположительно, рассматривает возможность профинансировать его кампанию. Создание Маском собственной партии могло бы повлиять на их отношения.

В то же время источники WSJ заявляли, что бизнесмен не отказался полностью от планов создать собственный партийный проект и что он может вернуться к ним накануне промежуточных выборов в Конгресс осенью 2026 года.

