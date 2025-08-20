Многодетная белорусская семья получила в Польше квартиру «за ремонт» 20.08.2025, 19:50

Через 10 лет жилье будет их собственным.

В Польше действует программа «Квартира за ремонт» (Mieszkanie za remont). По ней можно арендовать на льготных условиях муниципальное жилье, которое находится в плачевном состоянии, с обязательством отремонтировать его в сжатые сроки. А через 10 лет его можно выкупить на льготных условиях. Многодетная семья из Беларуси приняла участие в такой программе в Гожуве-Велькопольском поделилась с MOST опытом.

Что это за программа и кому она доступна

Программа «Квартира за ремонт» появилась из-за дефицита муниципального жилья. Зачастую у муниципалитетов есть на балансе квартиры, но состояние их плачевное — для проживания они непригодны. Так появилась идея выдавать их на льготных условиях нуждающимся под обязательство арендатора отремонтировать. А когда тот проживет в квартире 10 лет, то сможет выкупить ее на льготных условиях.

Программа действует не во всех населенных пунктах, но во многих, в том числе в Варшаве, Кракове, Катовице, Познани, Щецине, Вроцлаве, Лодзи, Гданьске и многих других городах, включая небольшие.

Участвовать в программе могут жители, у которых нет своего жилья и материальное положение которых не позволяет купить его или получить ипотечный кредит. Каждая административная единица устанавливает критерии дохода для участия в программе, обычно в процентах от минимальной пенсии.

Для примера приведем показатели дохода в 2025 году для участия в программе «Квартира за ремонт» в Кракове (на одного члена семьи):

домашнее хозяйство из одного человека — 150-350% от минимальной пенсии, или 2818,37-6576,19 злотого;

домашнее хозяйство из двух человек — 125-300%, или 2348,64-5636,73 злотого;

домашнее хозяйство из трех человек — 100-250%, или 1878,91-4697,28 злотого.

Как отбирают участников и на каких условиях

Если желающих больше, чем предлагаемого жилья, то участников отбирают по конкурсу, присваивая баллы. Учитывается, например, количество детей, инвалидность, жилищные условия. Кроме того, принимается во внимание срок ожидания.

С отобранным кандидатом заключается бессрочный договор аренды. Но он обязуется провести в полученной квартире ремонт за свой счет в оговоренные сроки. Они довольно сжатые и могут составлять в разных городах от трех месяцев (с продлением в исключительных случаях еще на три) до года.

Спустя 10 лет семья может выкупить жилье на льготных условиях.

Опыт Дмитрия и Алеси

Дмитрий приехал в Польшу в 2019 году, через год к нему присоединилась Алеся с четырьмя детьми. Сегодня он работает дальнобойщиком, она — продавцом. Старшая дочь уже живет отдельно, младшие продолжают учебу в школе.

Несмотря на то, что у семьи нет польского гражданства, она стала участницей программы.

— Сначала мы даже не поверили, что такое возможно, — вспоминает Алеся. — Но в администрации все объяснили: какие документы нужны, куда подавать заявление, как проходит отбор.

После подачи документов семья начала смотреть жилье. Из четырех вариантов они выбрали трехкомнатную квартиру площадью около 80 кв. метров в старом немецком доме в центре города.

— Нам понравилось расположение: рядом школа, магазины, парк, — рассказывает Дмитрий. — Дом старый, но с историей, а окна выходят прямо на уютную улочку.

Ремонт с нуля

Жилье требовало полной замены отопления, канализации, водопровода, ремонта полов, стен и потолков, установки современной кухни и санузла. Накоплений хватило на стартовые работы, остальное профинансировали кредитом на 80 тыс. злотых.

— Решили, что лучше сделать все сразу и качественно, чем каждые два года что-то чинить, — говорит Алеся.

С 2024 года семья живет в обновленной квартире. За ее аренду они не платят, а коммунальные платежи составляют около 650 злотых в месяц.

Как и требуют условия программы, они планируют прожить здесь не меньше 10 лет, чтобы жилье окончательно стало их собственностью.

— Это другое чувство — когда ты знаешь, что дом практические твой, — улыбается Дмитрий. — И детям спокойнее: у них есть свой угол, своя комната, свои стены.

