В Беларуси нашли места обитания редких птиц 20.08.2025, 20:07

В мире их всего 120 пар.

В Ганцевичском районе ученые обнаружили новые места гнездования одной из самых редких хищных птиц на планете.

Этот вид находится на грани полного исчезновения, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Речь идет про большого подорлика. По оценкам орнитологов, во всем мире гнездится не более 120 пар этих величественных птиц.

Пернатые выбрали для своего дома участок площадью более 250 га на Полесье. Теперь эти земли переведут в категорию природоохранных.

Здесь будет действовать специальный режим. Под полный запрет попадут: рубка леса, заготовка живицы и других природных ресурсов.

Специалисты собираются восстановить естественный гидрологический режим и установить искусственные гнездовья. Это должно способствовать сохранению и увеличению популяции редких птиц.

