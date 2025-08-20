закрыть
20 августа 2025, среда, 21:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Витебске мужчина с ножом напал на девушку

1
  • 20.08.2025, 20:26
  • 2,632
В Витебске мужчина с ножом напал на девушку

Милиционер выстрелил в него.

Утром в среду, 20 августа, в Витебске женщина сообщила в милицию о том, что ее 17‑летнюю дочь пытается убить знакомый. На место происшествия выехали сотрудники Первомайского РОВД, сообщили в пресс-службе МВД.

Во дворе дома правоохранители увидели мужчину, который наносил ножевые удары девушке. Он проигнорировал требования бросить оружие и попытался напасть на милиционеров.

«Оценив реальную угрозу жизни и здоровью, один из милиционеров произвел прицельные выстрелы по нижним конечностям злоумышленника», - говорится в сообщении МВД.

Девушке была оказана первая помощь. Она находится в реанимации. Сам нападавший – 22‑летний ранее судимый местный житель – также передан медикам.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. По внешним признакам, нападавший был в состоянии наркотического опьянения. Назначены необходимые экспертизы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев