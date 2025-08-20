В Витебске мужчина с ножом напал на девушку

В Витебске мужчина с ножом напал на девушку1
Милиционер выстрелил в него.
Утром в среду, 20 августа, в Витебске женщина сообщила в милицию о том, что ее 17‑летнюю дочь пытается убить знакомый. На место происшествия выехали сотрудники Первомайского РОВД, сообщили в пресс-службе МВД.
Во дворе дома правоохранители увидели мужчину, который наносил ножевые удары девушке. Он проигнорировал требования бросить оружие и попытался напасть на милиционеров.
«Оценив реальную угрозу жизни и здоровью, один из милиционеров произвел прицельные выстрелы по нижним конечностям злоумышленника», - говорится в сообщении МВД.
Девушке была оказана первая помощь. Она находится в реанимации. Сам нападавший – 22‑летний ранее судимый местный житель – также передан медикам.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. По внешним признакам, нападавший был в состоянии наркотического опьянения. Назначены необходимые экспертизы.