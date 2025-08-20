Российские войска оказались под угрозой окружения под Добропольем 20.08.2025, 20:32

2,156

Что известно.

Вооруженные силы Украины начали окружать российскую группировку, которая около недели назад прорвала оборону в районе Доброполья к северу от Покровска на глубину по меньшей мере 10 километров, пишет военный обозреватель Русской службы BBC Илья Абишев со ссылкой на данные военных аналитиков и мониторинговых каналов.

Ранее командование ВСУ перебросило в район прорыва подкрепление, в том числе подразделение Нацгвардии «Азов». К настоящему времени украинским войскам удалось остановить наступление, вернуть контроль над населенными пунктами по линии Рубежное — Золотой Колодец — Веселое, а также вклиниться в основание российского выступа и создать встречную угрозу окружения, пишет Абишев.

Передовые российские части, которые продвинулись дальше всех на север, уже оказались отрезаны от основных сил, свидетельствуют карты украинского OSINT-проекта DeepState и близкого к Минобороны РФ телеграм-канала «Рыбарь». Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также указывают на риск окружения российской группировки.

Обе воюющие стороны продолжают перебрасывать резервы и сообщают о тяжелых боях на этом участке. Z-блогер Борис Рожин пишет, что результате успеха ВСУ в районах Золотого Колодца и Веселого линия фронта сместилась по северному выступу в сторону Кучерового Яра. По его словам, здесь российские подразделения все еще удерживают оборону над ключевыми высотами.

Согласно оценке украинского военного аналитика Константина Машовца, войска РФ пытаются деблокировать свои передовые подразделения ударами с правого фланга в районе сел Шаховое и Новое Шаховое в направлении Кучерова Яра, а также продолжают наступление в сторону Родинского.

В свою очередь ВСУ продолжают контратаковать у основания российского «выступа», стремясь перерезать вклинение по кратчайшему направлению Никаноровка — Маяк и постепенно сузить площадь присутствия противника, добавляет Машовец.

Геолокационные кадры двух последних дней показывают, что российские войска продвинулись на участке к северо-западу от Полтавки и к северо-востоку от Владимировки (обе деревни расположены юго-восточнее Доброполья). Однако они продвигаются медленнее ВСУ. 19 августа начались бои за Маяк. По словам Машовца, это говорит об утрате военными РФ надежного контроля над этим и соседними населенными пунктами, формирующими основание вклинения, и теперь украинские войска угрожают его «сердцевине».

Обе стороны в этом районе имеют сравнительно малую плотность личного состава, позиции носят очаговый характер и больше похожи на отдельные опорные пункты, нежели сплошную линию обороны, отмечает ISW. По оценкам аналитиков, в целом обстановка на этом участке остается сложной и может измениться в любой момент.

