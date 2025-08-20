В Швеции успешно перенесли 600-тонную церковь 20.08.2025, 20:54

Перенос происходил на расстояние 5 километров и занял два дня.

В северной Швеции успешно завершили уникальную операцию — перенос 600-тонной церкви города Кируна, построенной в начале XX века. Перенос происходил на расстояние 5 километров и занял два дня, привлек внимание тысяч жителей и туристов, желающих увидеть этот редкий процесс.

Никлас Элиассон, ответственный за эту операцию в шведской горнодобывающей компании LKAB, отметил, что все прошло отлично, а момент переноса у некоторых людей вызвал даже слезы от волнения. Однако церковь пока не установили на новый фундамент — этот этап будет выполнен позже.

Необходимость переноса была связана с расширением крупнейшей в мире подземной железорудной шахты, эксплуатация которой могла привести к просадке грунта под исторической постройкой.

Перенос церкви — часть широкого 30-летнего плана по переселению всего города Кируна: в рамках проекта нужно перенести около 3 тысяч зданий и переселить примерно 6 тысяч жителей. Некоторые здания будут разобраны и восстановлены в новом центре города, а другие, такие как церковь, переносятся целиком, чтобы сохранить их оригинальную форму и архитектурную ценность.

Этот проект считается одним из самых амбициозных урбанистических перепланировок в мире и демонстрирует, как современные технологии могут защитить культурное наследие, несмотря на большие индустриальные потребности.

