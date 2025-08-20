Азербайджан и ОАЭ отказались участвовать в российском аналоге «Евровидения» 20.08.2025, 21:09

Их заменит Мадагаскар.

Организаторы российского конкурса «Интервидение-2025», позиционируемого как альтернатива «Евровидению», столкнулись с отказом двух участников: Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты, ранее анонсированные в составе стран-участниц, были исключены из официального списка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на организационный фонд «Традиции искусства», эти государства отказались от участия «из-за внутренних причин и нехватки времени на подготовку».

В обновленном перечне, опубликованном в телеграм-канале конкурса, вместо них появился Мадагаскар. Таким образом, финальный список участников включает 19 стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР и США.

По словам организаторов, приглашения ранее рассылались и в ряд европейских стран. «Уже в этом году на конкурсе будут представлены все континенты, что демонстрирует глобальный интерес к формату. К сожалению, некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотных графиков мероприятий министерств», — заявили в фонде «Традиции искусства».

Россия с 2022 года не участвует в «Евровидении»: организаторы отстранили страну после вторжения в Украину. На этом фоне министр культуры Ольга Любимова предложила вернуть «Интервидение» как площадку для продвижения «культурного многообразия в условиях многополярного мира». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею, заявив, что конкурс станет «свободной трибуной» без политических ограничений. В феврале провести музыкальное соревнование поручил Владимир Путин.

На подготовку к конкурсу правительство России в марте выделило 750 млн рублей. Финал «Интервидения», как ожидается, пройдет 20 сентября на стадионе Live Arena в Одинцово. Россию представит певец «Шаман» (Ярослав Дронов).

Впервые «Интервидение» появилось в 1970-х годах как музыкальный фестиваль социалистического блока. Конкурс проходил в польском Сопоте, а также в Праге и Братиславе.

