20 августа 2025, среда, 21:15
Нидерланды перебрасывают Patriot в Польшу

  • 20.08.2025, 21:10
Нидерланды перебрасывают Patriot в Польшу

Для защиты логистического центра Украины.

Нидерланды перебрасывают в Польшу два зенитно-ракетных комплекса Patriot и около 300 военных для охраны логистического центра NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU).

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Речь идет об интегрированной батарее из трех компонентов: двух Patriot, системы ПВО NASAMS и средств противодействия дронам. Вместе с партнерами Нидерланды обеспечат эшелонированную воздушную оборону от возможных угроз баллистическими и крылатыми ракетами, а также от самолетов, вертолетов и беспилотников.

«Оборона предоставляет высокотехнологичные способности. Они дефицитны, но Нидерланды способны их обеспечить. Эта миссия служит трем целям: защита территории НАТО, сдерживание российской агрессии и безусловная поддержка Украины. Так мы держим российскую угрозу как можно дальше», - заявил Брекелманс.

NSATU координирует и обеспечивает подготовку украинских военных и поставки военной помощи.

В ведомстве отметили, что развернутая воздушная оборона позволит безопасно выполнять эти логистические операции и гарантировать, что переданное союзниками вооружение доберется до места назначения.

