Иран и Беларусь запустят прямой авиарейс
- 20.08.2025, 21:28
Также страны планируют отменить туристические визы.
Иран и Беларусь договорились наладить прямое авиасообщение. Об этом заявил министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи Амири 20 августа.
Устранить отдельные препятствия, которые мешали запустить рейс и сильнее сотрудничать в сфере туризма, удалось после переговоров правителей двух стран в Минске.
По словам Салехи Амири, был решен не только вопрос с прямым авиасообщением между столицей Беларуси и Тегераном, но и отменой туристических виз.