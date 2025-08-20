Politico: Заявления Лаврова о «гарантиях безопасности» для Украины подорвали надежды на прогресс в прекращении войны 1 20.08.2025, 22:03

3,164

Путин будет избегать встречи с Зеленским.

Комментарии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова подорвали надежды на какой-либо прогресс в прекращении войны против Украины с момента встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, пишет Politico.

Как отмечает издание, слова Лаврова также свидетельствуют о том, что Кремль не смягчил своих максималистских позиций в отношении Украины. По его словам, Россия хочет, чтобы Украина стала нейтральным государством, сократила свои войска и отказалась от стремления вступить в НАТО.

«Москва не согласится на коллективные гарантии безопасности, согласованные без участия России… Россия согласится, если гарантии безопасности Украине будут предоставлены на равных началах с участием таких стран, как Китай, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Иордании.

Любое влияние Пекина и Москвы на то, как будут действовать «гарантии безопасности» для Украины, затрудняет работу западных союзников. Даже если они пытаются подготовить план защиты Украины после подписания соглашения о прекращении огня или мира, такая позиция создает препятствия, отмечает Politico.

Еще одним примером отказа Кремля делать шаги для прекращения войны является запланированная встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которая, по словам Лаврова, пока остается «далекой перспективой».

В среду Лавров вспомнил об идее, выдвинутой во время мирных переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, о создании коалиции стран-гарантов безопасности Украины, похожей на НАТО. Этот план на Западе не сработал, потому что Москва требовала, чтобы все страны, включая Россию, единодушно одобрили его перед тем, как гарантии могли бы заработать, отмечают журналисты.

«Я уверен, что на Западе — прежде всего в Соединенных Штатах — они прекрасно понимают, что обсуждение вопроса безопасности без Российской Федерации — это утопия, путь в никуда», — уверял Лавров на пресс-конференции.

Он также назвал слова главного дипломата ЕС Каи Каллас и, как пишет Politico, «ярого ястреба России», «деградацией методов внешней политики».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com