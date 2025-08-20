Белорусские помидоры улетели в космос 20.08.2025, 22:08

1,172

Вместе с мышами и мухами.

В среду, 20 августа, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион‑М» №2, сообщает Роскосмос.

На его борту – более 75 биологических образцов, включая семена белорусских томатов, выращенных учащимися Ивьевской гимназии №1.

Проект под названием «В космос со своим помидором» реализуется в сотрудничестве школьников из Беларуси, России и ученых. Цель эксперимента – выяснить, как космическая радиация и невесомость повлияют на рост, всхожесть и устойчивость растений. После возвращения спутника на Землю (ожидается 19 сентября) семена вернутся в школы, где дети начнут их проращивать.

Кроме помидоров, на орбиту также отправились 75 мышей, около 1,5 тысяч мух-дрозофил, клеточные культуры, мох, грибы, лишайники, бактерии и образцы зерновых, бобовых и технических культур. Некоторые растения выращены из семян, которые уже побывали в космосе ранее.

Спутник выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 370–380 км, где уровень радиации примерно на 30% выше, чем на орбите МКС. Миссия рассчитана на 30 суток.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com