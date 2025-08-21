Бывший тренер Соболенко начал работать с одной из ее конкуренток 21.08.2025, 2:17

Гэйвин Макмиллан

Гэйвин Макмиллан начал сотрудничество с Кори Гауфф.

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф в преддверии Открытого чемпионата США начала сотрудничество со специалистом по биомеханике Гэйвином Макмилланом. Об этом сообщает Forbes.

Ранее Макмиллан работал с Ариной Соболенко и, в частности, помог улучшить нашей соотечественнице подачу. Известно, что Гауфф также сталкивается с проблемами с подачей – допускает много двойных ошибок.

