WP: Путин переоценил свои возможности 21.08.2025, 7:44

Манипуляции с Трампом обернулись против Кремля.

Попытки лидера России Владимира Путина склонить США на свою сторону в войне в Украине дали кардинально противоположные результаты. Путин переоценил свои возможности во время встречи с президентом Трампом. Об этом пишет The Washington Post.

Несмотря на возможность заключения мирного соглашения, Путин не готов к компромиссу. Из-за чрезмерной уверенности в военной победе над Украиной Путин может потерять шанс воспользоваться теплыми отношениями с президентом Дональдом Трампом. В то же время затягивание войны еженедельно приводит к тысячам жертв среди людей и наносит серьезный ущерб экономике России и ее глобальным стратегическим позициям.

После серии саммитов Россия продолжала препятствовать любым мерам, направленным на продвижение мирного процесса, что свидетельствует о том, что Путин не готов двигаться в темпе, предложенном Трампом. По оценкам журналистов, Путин выиграл время и избежал новых санкций США, убедив Трампа отказаться от давления на прекращение огня. Вместо этого Вашингтон согласился добиваться всеобъемлющего мирного соглашения, переговоры по которому могут длиться годы. Это позволяет России продолжать войну, не рискуя попасть под новые жесткие санкции.

Однако дружеская встреча Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами показала, насколько опасной для Путина является решительная европейская поддержка Украины. Саммит в Вашингтоне подчеркнул, что его попытки добиться господства над Украиной и разделить США и Европу не увенчались успехом.

Встреча в Вашингтоне переложила ответственность за следующий шаг в мирных переговорах на Путина. Кроме этого, это разочаровало националистически настроенных российских комментаторов, которые ожидали, что Путин заставит Трампа навязать Украине невыгодную сделку.

«Я не знаю, о чем думают в Кремле. Если целью было манипулировать Трампом в Анкоридже, то, на мой взгляд, у них это не очень получилось», - сказал научный сотрудник Совета по международным отношениям сказал Томас Грэм.

Также Путину не удалось привлечь Трампа к более широкому разговору об экономическом сотрудничестве между Россией и США - «карту», которую он надеялся использовать для склонения американского лидера к своей позиции по войне.

Белый дом сейчас ожидает встречи между Путиным и Зеленским. Однако Россия посылает совсем другие сигналы, что свидетельствует о недоразумении в дискуссиях между Вашингтоном и Москвой.

По словам эксперта, близкого к российским дипломатам, Путин вряд ли согласится на встречу, поскольку это будет означать «легитимацию украинского политического режима со стороны Москвы, что создаст проблемы». Издание подчеркивает, что российская позиция заключается в том, что встреча может состояться только после наработки условий соглашения, которые для фактически будут означать капитуляцию Украины.

