Россия массированно атаковала Украину «Шахедами», «Кинжалами», «Калибрами» и ракетами с бомбардировщиков 21.08.2025, 7:51

Стали известны последствия.

Вечером в среду, 20 августа, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и имитаторов. Позже стало известно о взлете вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, также противник применил для ударов по Украине ракеты «Кинжал» и «Калибр». Известно о попадании на Закарпатье, пишет OBOZ.UA.

О движении беспилотников информировали Воздушные силы ВСУ. Мониторинговые каналы сообщили о взлете двух бортов Ту-95МС с аэродрома «Энгельс» (находятся в пределах Саратовской области) и одного с аэродрома «Оленья» (курс в направлении пусковых рубежей Каспийского региона).

Что известно об атаке РФ

По состоянию на 00:12 группы БПЛА противника фиксировали в Сумской, Черниговской, на севере, центре и юге Киевской области, в Винницкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

Тревога была объявлена в большинстве областей Украины.

По состоянию на 00:58 над Украиной было почти 100 вражеских БПЛА.

По состоянию на 01:41 атака продолжалась. Группы вражеских БПЛА фиксировали на Черниговщине, Киевщине, Виннитчине, Полтавщине, Черкасщине, севере Житомирщины и Ривненщине.

Тревога продолжала распространяться на западные области.

В 02:50 тревога была объявлена по всей Украине из-за взлета МиГ-31К, которые являются носителями ракет «Кинжал». Вследствие этой атаки взрывы прогремели в Ривненской области.

По состоянию на 03:30 продолжалась атака «Шахедами», также в Украину залетали российские ракеты «Калибр». Предварительно было известно, что россияне запустили ракеты Х-101 с бортов стратегической авиации.

«Калибры» летели в сторону западных областей Украины. Под атакой было в частности Закарпатье, прозвучали взрывы.

«Шахеды» тем временем атаковали Львов, Луцк и Киевщину.

Около 04:50 стало известно о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство Украины с Сумщины. Они летели в направлении Полтавской области.

Стало известно, что ночью было попадание по территории одного из предприятий в Мукачево. Детали неизвестны, на месте атаки работали профильные службы.

По состоянию на 06:30 тревогу в части областей Украины отменили. В то же время сообщалось о взрывах в пределах Волыни.

