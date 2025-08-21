Контрнаступление под Добропольем: «Азов» отбил населенные пункты 21.08.2025, 8:05

Россиянам нанесли большие потери.

Силы обороны Украины продолжают проведение стабилизационных мероприятий Добропольском направлении. От врага зачищен ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, в результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ «Азов», противник несет существенные потери.

«Только за трое последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа - 1116 человек), санитарные потери - 73 человека (всего - 412), пленный - 1 (всего - 38)», - сказано в сообщении.

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения. За указанный период уничтожено и повреждено:

3 танка (всего - 12);

3 боевые бронированные машины (9);

24 единицы авто- и мототехники (124);

12 пушек (30),

35 БпЛА различных типов (126).

За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Бои возле Доброполья

11 августа аналитический проект DeepState сообщил о прорыве российских войск в районе Доброполья. По их данным, оккупанты приблизились к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» подтвердили, что на этом направлении противник действует малыми группами, пытаясь использовать численное преимущество и обходить первую линию обороны. В то же время украинские защитники в последние дни вернули часть ранее утраченных позиций.

Впоследствии в Генштабе ВСУ заявили, что с 4 по 16 августа в Донецкой области был зачищен от оккупантов ряд населенных пунктов: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский также заявил, что враг пытался развить успех у Доброполья, воспользовавшись сложной местностью и отсутствием сплошной линии фронта. Однако после переброски украинских подразделений «победное настроение» россиян изменилось на отчаяние.

