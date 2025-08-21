Контрнаступление под Добропольем: «Азов» отбил населенные пункты
- 21.08.2025, 8:05
Россиянам нанесли большие потери.
Силы обороны Украины продолжают проведение стабилизационных мероприятий Добропольском направлении. От врага зачищен ряд населенных пунктов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, в результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ «Азов», противник несет существенные потери.
«Только за трое последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа - 1116 человек), санитарные потери - 73 человека (всего - 412), пленный - 1 (всего - 38)», - сказано в сообщении.
Также враг потерял значительное количество техники и вооружения. За указанный период уничтожено и повреждено:
3 танка (всего - 12);
3 боевые бронированные машины (9);
24 единицы авто- и мототехники (124);
12 пушек (30),
35 БпЛА различных типов (126).
За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.
Бои возле Доброполья
11 августа аналитический проект DeepState сообщил о прорыве российских войск в районе Доброполья. По их данным, оккупанты приблизились к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.
В оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» подтвердили, что на этом направлении противник действует малыми группами, пытаясь использовать численное преимущество и обходить первую линию обороны. В то же время украинские защитники в последние дни вернули часть ранее утраченных позиций.
Впоследствии в Генштабе ВСУ заявили, что с 4 по 16 августа в Донецкой области был зачищен от оккупантов ряд населенных пунктов: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский также заявил, что враг пытался развить успех у Доброполья, воспользовавшись сложной местностью и отсутствием сплошной линии фронта. Однако после переброски украинских подразделений «победное настроение» россиян изменилось на отчаяние.