В Минске на проспекте Независимости лоб в лоб столкнулись Geely и фура

В Минске на проспекте Независимости лоб в лоб столкнулись Geely и фура4
- 21.08.2025, 8:16
Водитель легковушки погиб.
Вечером 20 августа в Минске столкнулись большегруз и легковой автомобиль, сообщили в ГАИ.
По предварительной информации, 20 августа около 20.40 41-летний водитель Geely, двигаясь по проспекту Независимости, в районе пересечения с МКАД не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седельным тягачом DAF, двигавшимся по съезду с внешнего кольца МКАД на проспект Независимости.
От полученных телесных повреждений водитель легковушки погиб на месте происшествия.