закрыть
21 августа 2025, четверг, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске на проспекте Независимости лоб в лоб столкнулись Geely и фура

4
  • 21.08.2025, 8:16
  • 3,742
В Минске на проспекте Независимости лоб в лоб столкнулись Geely и фура

Водитель легковушки погиб.

Вечером 20 августа в Минске столкнулись большегруз и легковой автомобиль, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, 20 августа около 20.40 41-летний водитель Geely, двигаясь по проспекту Независимости, в районе пересечения с МКАД не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седельным тягачом DAF, двигавшимся по съезду с внешнего кольца МКАД на проспект Независимости.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев