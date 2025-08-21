В Минске на проспекте Независимости лоб в лоб столкнулись Geely и фура 4 21.08.2025, 8:16

3,742

Водитель легковушки погиб.

Вечером 20 августа в Минске столкнулись большегруз и легковой автомобиль, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, 20 августа около 20.40 41-летний водитель Geely, двигаясь по проспекту Независимости, в районе пересечения с МКАД не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седельным тягачом DAF, двигавшимся по съезду с внешнего кольца МКАД на проспект Независимости.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки погиб на месте происшествия.

