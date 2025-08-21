Режим Лукашенко разбил паралич
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 21.08.2025, 8:42
Система буксует.
Главный лукашенковский идеолог Владимир Перцов возмутился работой подчиненных на местах. На страницах провластной прессы он отметил, что пропагандисты в регионах работают по шаблону, без огонька и креатива.
— Есть желание работать уже по накатанным рельсам, чего делать нельзя. Идеолог должен оставаться генератором и проводником смыслов, педагогом и замечательным лектором, он должен уметь сочетать в себе все эти качества, — считает Перцов.
Но вместо этого, по словам замглавы администрации Лукашенко, некоторые политруки на местах работают столь некачественно, что их лекции имеют обратный эффект: послушав такого пропагандиста люди перестают поддерживать действующий режим.
Показательно то, каким образом Перцов предлагает решать проблему: измерять эффективность пропагандистов по количеству подписчиков и зрителей в соцсетях.
— Мы приближаемся к измерению интернет-аудитории, уникальных пользователей соцсетей и мессенджеров, что тоже важно. Эти средства массовой коммуникации во многом воздействуют на мировоззрение людей, — убежден чиновник.
С последним его утверждением сложно не согласиться. Чего не скажешь о предложенном рецепте. Ведь кроме учета количества подписчиков он настаивает на внедрении пропаганды в частные структуры.
И с тем, и с другим штатные идеологи вполне справятся, используя административный ресурс. «Уговорить» в сегодняшних условиях работника бюджетной организации подписаться на страничку замдиректора по идеологии не составит никакого труда.
Да и среди частного бизнеса вряд ли найдется много желающих найти себе врага в лице местного царька из исполкома, настаивающего на включении в штат идеолога.
Вот только любить власть от этого люди не начнут. В 2020-и люди выстраивались в очереди к альтернативным кандидатам не по призыву из чиновничьих кабинетов, а по собственной воле.
Очередная кампанейщина по повышению подписок и просмотров лишний раз обозлит людей, не прибавив ни грамма симпатии к очередному политруку и к тем, кто его назначил учить народ «как Родину любить».
