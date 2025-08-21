закрыть
Режим Лукашенко разбил паралич

  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 21.08.2025, 8:42
  • 2,722
Владимир Перцов

Система буксует.

Главный лукашенковский идеолог Владимир Перцов возмутился работой подчиненных на местах. На страницах провластной прессы он отметил, что пропагандисты в регионах работают по шаблону, без огонька и креатива.

— Есть желание работать уже по накатанным рельсам, чего делать нельзя. Идеолог должен оставаться генератором и проводником смыслов, педагогом и замечательным лектором, он должен уметь сочетать в себе все эти качества, — считает Перцов.

Но вместо этого, по словам замглавы администрации Лукашенко, некоторые политруки на местах работают столь некачественно, что их лекции имеют обратный эффект: послушав такого пропагандиста люди перестают поддерживать действующий режим.

Показательно то, каким образом Перцов предлагает решать проблему: измерять эффективность пропагандистов по количеству подписчиков и зрителей в соцсетях.

— Мы приближаемся к измерению интернет-аудитории, уникальных пользователей соцсетей и мессенджеров, что тоже важно. Эти средства массовой коммуникации во многом воздействуют на мировоззрение людей, — убежден чиновник.

С последним его утверждением сложно не согласиться. Чего не скажешь о предложенном рецепте. Ведь кроме учета количества подписчиков он настаивает на внедрении пропаганды в частные структуры.

И с тем, и с другим штатные идеологи вполне справятся, используя административный ресурс. «Уговорить» в сегодняшних условиях работника бюджетной организации подписаться на страничку замдиректора по идеологии не составит никакого труда.

Да и среди частного бизнеса вряд ли найдется много желающих найти себе врага в лице местного царька из исполкома, настаивающего на включении в штат идеолога.

Вот только любить власть от этого люди не начнут. В 2020-и люди выстраивались в очереди к альтернативным кандидатам не по призыву из чиновничьих кабинетов, а по собственной воле.

Очередная кампанейщина по повышению подписок и просмотров лишний раз обозлит людей, не прибавив ни грамма симпатии к очередному политруку и к тем, кто его назначил учить народ «как Родину любить».

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

