21 августа 2025, четверг, 10:54
Дроны остановили движение поездов в Воронежской области РФ

  • 21.08.2025, 9:31
  • 2,228
Дроны остановили движение поездов в Воронежской области РФ

Поврежден объект энергетики.

В результате падения дрона в Воронежской области РФ поврежден объект энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам губернатора Александра Гусева, российская ПВО уничтожила в регионе 5 БпЛА. В результате падения беспилотников поврежден объект энергетики, без света остаются несколько сел.

Также на участке Россошь-Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов.

