Дроны остановили движение поездов в Воронежской области РФ
- 21.08.2025, 9:31
Поврежден объект энергетики.
В результате падения дрона в Воронежской области РФ поврежден объект энергетики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По словам губернатора Александра Гусева, российская ПВО уничтожила в регионе 5 БпЛА. В результате падения беспилотников поврежден объект энергетики, без света остаются несколько сел.
Также на участке Россошь-Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов.