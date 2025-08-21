Дроны остановили движение поездов в Воронежской области РФ 21.08.2025, 9:31

Поврежден объект энергетики.

В результате падения дрона в Воронежской области РФ поврежден объект энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам губернатора Александра Гусева, российская ПВО уничтожила в регионе 5 БпЛА. В результате падения беспилотников поврежден объект энергетики, без света остаются несколько сел.

Также на участке Россошь-Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов.

