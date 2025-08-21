Бойцы ГУР уничтожили в Черном море российский катер 21.08.2025, 9:41

Помог лазер.

Бойцы ГУР МО уничтожили ракетой российский катер в районе Железного Порта. Объект обнаружила лазерная подсветка дрона.

Спецоперацию провели 20 августа в Черном море в районе Херсонской области. Об этом сообщила команда ГУР МО.

Военные ударили по катеру российских захватчиков ракетой воздушного базирования. В результате успешного попадания все пятеро членов российского экипажа были ликвидированы.

Нанести высокоточный удар ракетой по цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке дрона, который записал на видео успешное уничтожение военного катера.

