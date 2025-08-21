закрыть
21 августа 2025, четверг
«Путина нужно дожимать»

2
  • 21.08.2025, 9:55
  • 2,992
«Путина нужно дожимать»

Трамп уже сузил ему поле для маневра.

Директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко прокомментировал удар России по Украине в ночь на четверг, 21 августа, назвав его «максимально тупой атакой».

Об этом он написал в Telegram.

По словам Коваленко, с военной точки зрения такие атаки «не имеют никакого смысла».

«Войну Россия не выиграет, тыл не сломает, на поле боя это не повлияет. Просто желание убивать и кошмарить гражданских. Впрочем, опять же, это не повлияет на войну никак», — подчеркнул он.

В то же время Коваленко отметил, что военное руководство РФ «постоянно приносит» российскому диктатору Владимиру Путину «бумаги» о том, что Украина «скоро упадет», из-за чего он одобряет удары и затягивает войну, уклоняясь от решения вопроса с ее завершением.

«Конечно, Путина нужно дожимать. Потому что его поведение корректируется исключительно через давление. Трамп уже сузил его поле для маневра, нужно еще поработать. Иначе вот такие тупые удары продолжатся», — подчеркнул Коваленко.

Ночью оккупационные войска запустили шахеды, крылатые и баллистические ракеты на Украину. Сообщалось о взлете российских бомбардировщиков Ту и истребителей МиГ-31К. Взрывы слышали в Луцке, Ровно, Львовской, Хмельницкой областях и в Запорожье.

В Мукачево на Закарпатье из-за ракетного удара возник пожар на предприятии, пострадали 12 человек.

По Запорожью враг также нанес удар ракетами, есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.

Во Львове в результате удара погиб один человек, еще два получили ранения.

По данным Воздушных сил, войска России атаковали Украину 614 дронами и ракетами, противовоздушная оборона обезвредила 577 средств нападения.

