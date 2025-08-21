Белорусский металлургический завод опускается «на колени» 1 21.08.2025, 10:16

Флагман отечественной промышленности теряет рынки, деньги и людей.

Как сообщает «Флагшток», жители Жлобина заметили, что из труб Белорусского металлургического завода (БМЗ) дым идет время от времени, а не постоянно, как это было ранее. Это означает, что печи периодически выключают.

Бывший сотрудник завода (вышедший на пенсию) на условиях анонимности объяснил «Салiдарнасцi», что происходит на предприятии:

— Понимаю, почему заволновались люди: всегда был дым, а теперь мало и редко. Но это случилось не вчера. БМЗ потребляет 30% всей электроэнергии Беларуси, и примерно с 2019 года завод начал останавливать печи с 8 до 11 утра, когда пиковые нагрузки и самая дорогая электроэнергия. Старается работать в ночь, когда тарифы ниже. Бывает, две печи могут работать, одна – не работает.

Еще до введения в строй атомной электростанции в Беларуси (в 2020 году – С.) на завод приезжали представители правительства. Им был задан вопрос: сможет ли предприятие как самый крупный потребитель покупать электроэнергию по сниженным ценам или со скидками? Ответ был: нет, это нерентабельно для самой АЭС. Абсурд какой-то.

И это при том, что завод поставлял на строительство АЭС арматуру с хорошим дисконтом. На БМЗ надеялись, что более дешевая электроэнергия позволит решить многие проблемы. Но, увы, ничего не получилось.

Сегодня завод очень зависим от российского рынка сбыта, поскольку находится под европейскими санкциями, и примерно 80% продукции уходит в РФ. Но там сейчас идет спад в сфере строительства, для которой БМЗ продавал много арматуры и металлокорда (стальные тросы или проволока, используемые для армирования шин, резинотехнических изделий и других материалов – С.). Это была самая дорогая продукция завода, за нее платили хорошую цену.

Еще одна проблема: 90% металлолома, необходимого для производства продукции, БМЗ покупает в России, но его не хватает.

Больше всего завод зарабатывал на металлокорде для шин. После начала войны в Украине завод потерял европейских потребителей. Да, переориентировались на Россию, но там другая цена, гораздо более низкая, и объемы, конечно, не те. Та же история с трубами для нефтегазовой промышленности, которые поставляли в США и ЕС.

Это почувствовали все работники завода. Загрузка на производстве стала меньше, прибыль – тоже. Кроме того, сокращают персонал, особенно людей пенсионного возраста, которые еще работают, а многих переобучают на другие специальности с меньшей зарплатой.

Сейчас завод работает примерно на 70% загрузки. В частности, в одном из цехов консервируют часть оборудования – нет сбыта продукции. Кроме того, Россия такие трубы покупает, но, опять же, по совсем другой цене.

На каждом совещании руководство пытается найти новые рынки сбыта, однако цена продажи продукции выходит чуть выше себестоимости. И это не решает проблему, например, по тем же долговым нагрузкам.

Сегодня БМЗ весь в кредитах, которые берут на покупку металлолома или оборудования, а также на выплату зарплат. В этом месяце еще не все рабочие получили часть зарплаты, которую должны были выплатить до 15 августа. Даже в дополнительном соглашении между работниками и работодателем прописали перенос сроков выплат.

Деньги, конечно, найдут, но это, по сути, только «латание дыр», а не нормальная работа. И сегодня завод точно стоит уже не «на ногах», скорее, постепенно опускается «на колени».

