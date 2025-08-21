Военный эксперт рассказал о шокирующих потерях россиян на Донбассе 21.08.2025, 10:43

Алексей Мельник

Цифры поражают.

Продвижение российской армии замедлилось до минимума за лето: прорывы блокирует украинская оборона, а потери РФ растут.

Что происходит сейчас на фронте? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексеем Мельником:

— Стратегически ситуация на театре боевых действий не претерпела кардинальных изменений, и это фиксируется как минимум последние три месяца. Интенсивность боев с начала весенне-летней кампании остается очень высокой — около 180 боевых столкновений ежедневно. Для понимания: в июне их было в среднем 184, в июле — 186, а в августе — 178. То есть наблюдается некоторое снижение, но оно не радикальное. Скорее можно говорить о стабилизации. Это признак того, что ресурсы РФ на исходе, а нарастить темп наступления не удается.

За последние два месяца россияне оккупировали около 500 квадратных километров ежемесячно. На первый взгляд, это большая территория. Но если растянуть ее вдоль фронта в тысячу километров, выходит — всего 500 метров в месяц.

Что касается потерь армии РФ, они остаются колоссальными. В среднем — около 1000 человек в день. Россияне активно применяли тактику микроштурмовых групп: раньше посылали 5–10 человек, сейчас 2–5, надеясь незаметно просочиться через украинскую оборону. Но уровень потерь оставался огромным.

Недавно я лично общался с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады, которые держат оборону Часова Яра уже больше года. На закрытом мероприятии они рассказали, что соотношение потерь на этом участке фронта — один к тридцати: на каждого погибшего украинского солдата приходится 30 убитых россиян. Это реальные цифры, подтвержденные военными, без малейшего смысла их приукрашивать.

Фактически Россия просто «закидывает мясом» позиции ВСУ. Солдаты описывают, что группы идут одна за другой, по два-три человека, их уничтожают, через полчаса появляются новые. Это настоящий конвейер смерти — цена российской тактики «ползучего наступления».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com