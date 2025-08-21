Ученые: Кукуруза «разговаривает» с другими растениями
- 21.08.2025, 10:47
Оказывается, растения умеют «отстаивать» свои «личные границы».
Китайские исследователи изучали условия выращивания кукурузы на скученных участках. Они хотели понять, как растения-«соседи» реагируют на внешние угрозы вроде нашествия насекомых, пишет «Нож».
Команда провела эксперимент на нескольких кукурузных полях. Исследователи заметили, что в местах с высокой плотностью зарослей происходили некие каскадные химические реакции. По мнению ученых, их запускало одно из растений: кукуруза «чувствовала», что ее окружают, и выделяла летучее вещество, пахнущее пряным деревом и французской лавандой.
Соседние растения спешно реагировали на эти испарения и увеличивали выработку защитных гормонов в своих корнях. Постепенно вся кукуруза «адаптировалась», чтобы изменить бактериальный состав почвы и защитить ее от голодных гусениц.
По словам ученых, у описанного природного способа защиты есть один недостаток. Кажется, из-за испускания газов кукуруза замедляет свой рост: она тратит слишком много энергии на «борьбу».
«Использование этого естественного механизма защиты с помощью селекции может способствовать выведению более устойчивых культур, требующих меньшего количества химикатов», — заключили авторы исследования.