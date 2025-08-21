Россия ударила по американскому заводу по производству электроники

Россия ударила по американскому заводу по производству электроники1
- 21.08.2025, 10:50
- 1,226
Высокотехнологичное производство находится в Мукачево.
Одной из целей российской ночной атаки по Украине стал американский завод по производству электроники. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Сотни беспилотников, гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет были направлены на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.
Одна из ракет попала в крупный американский завод по производству электроники в нашем западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Это полностью гражданский объект, не имеющий ничего общего с обороной или армией», — заявил Сибига.
Министр отметил, что это не первая российская атака на американские предприятия, напомнив об ударе по офисам Boeing в Киеве в начале этого года.
Он назвал это террором в отношении «гражданских людей, предприятий и нормальной жизни в нашей стране».
Украинские телеграм-каналы пишут, что под удар попал завод Flex в городе Мукачево.
Глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий сообщил, что из-за российского удара пострадали минимум 15 человек, огонь охватил площадь около семи тысяч квадратных метров.
«В связи с масштабным пожаром, возникшим после ракетного удара по предприятию в Мукачево, в воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредны для здоровья.
Прошу всех жителей в направлении распространения дыма закрыть окна и двери, а также удержаться от выхода на улицу без необходимости. Особое внимание следует уделить детям, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей.
Спасательные службы работают на месте, ситуация под контролем», — написал Билецкий.
Flextronics является одним из крупнейших контрактных производителей электроники в мире и объединяет более 100 заводов в разных странах. В Украине компания работает с 2002 года, локализовав высокотехнологичное производство в Мукачево.
Напомним, в ночь на 21 августа Россия массированно атаковала запад Украины ракетами и дронами.