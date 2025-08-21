Балкон, провод и пакет: белорус придумал оригинальную зарядку для электрокара

Балкон, провод и пакет: белорус придумал оригинальную зарядку для электрокара8
- 21.08.2025, 11:00
- 4,992
«Изобретение» обнаружили в Новополоцке.
В Беларуси засняли зарядку электроавтомобиля из домашней розетки. В TikTok утверждается, что так машину заряжают в Новoполоцке.
«Зарядка электрокара как она есть», — говорит автор видео.
В ролике от провода с балкона заряжается белый Voyah. При этом штекер зарядного устройства, воткнутый в автомобиль, прикрыт целлофановым пакетом.
@novopolotsk_polotsk Лайфхак по зарядке авто в Новополоцке.#новополоцк #полоцк #витебск #беларусь #ушачи ♬ оригинальный звук - Novopolotsk_polotsk.by
Напомним, сейчас в стране работают сотни зарядок для электрокаров. При этом за полгода количество электромобилей в стране увеличилось на 40%.