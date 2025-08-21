Балкон, провод и пакет: белорус придумал оригинальную зарядку для электрокара 8 21.08.2025, 11:00

4,992

«Изобретение» обнаружили в Новополоцке.

В Беларуси засняли зарядку электроавтомобиля из домашней розетки. В TikTok утверждается, что так машину заряжают в Новoполоцке.

«Зарядка электрокара как она есть», — говорит автор видео.

В ролике от провода с балкона заряжается белый Voyah. При этом штекер зарядного устройства, воткнутый в автомобиль, прикрыт целлофановым пакетом.

Напомним, сейчас в стране работают сотни зарядок для электрокаров. При этом за полгода количество электромобилей в стране увеличилось на 40%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com