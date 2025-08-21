Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом по карте фронта 21.08.2025, 11:04

Фото: Getty Images

Интересно, что карта имела определенные неточности.

С помощью карты Украины в Белом доме удалось раскрыть президенту США Дональду Трампу обстановку на поле боя, ее подготовила американская сторона. Интересно, что карта имела определенные неточности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

«Мы имели карту с обозначением обстановки на поле боя с информацией о процентном количестве территорий, которая была оккупирована после 2014 года и после 2022 года. Когда мы приехали, у них уже была своя карта», - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что хотел бы продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что сейчас происходит на поле боя.

«Для этого не нуждаюсь в нашей карте, могу на вашей карте, потому что я прекрасно понимаю, какая обстановка: где мы есть, о присутствии на Донбассе, в целом на востоке, почему они не могут получить ту или иную территорию и тому подобное. Это были мои длительные объяснения, но это был абсолютно нормальный диалог», - добавил глава государства.

Он также добавил, что на карте были определенные ошибки относительно Донецкой области. Где-то было написано, что 73% области было оккупировано, а я отметил, что не 73%, а 67% или 69%, в Сумской области оккупировано лишь 1% территории.

Важность Донбасса

«Президенту Трампу было интересно услышать детали, мы много говорили о Донбассе, о востоке, в чем его важность. Я отметил, что если наши военные выйдут с этой территории и она будет оккупирована, то мы откроем тогда путь на Харьков», - добавил Зеленский.

Президент Украины также продемонстрировал американскому лидеру дороги к Днепру - промышленному центру Украины.

«Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать. Вопрос не только в Конституции, это вопрос о выживании страны и о наиболее сильных защитных рубежах, о расстоянии до промышленных центров. Если (российский диктатор Владимир - ред.) Путин получит это, то он будет пытаться идти дальше. Согласился ли президент Трамп? Он понял», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что в овальном кабинете много говорили о Крыме, в частности по карте.

«Я отметил, что это самая большая проблема. Он, кстати, сказал, то, что Украина вышла - это была большая ошибка, по его мнению. Он отметил, что Крым - это ключ для полномасштабной войны», - добавил глава государства.

По мнению Трампа, если бы президент США Барак Обама не предоставил возможность Путину оккупировать Крым и частично Донбасс, то он бы не начинал полномасштабную войну.

«Я сказал, что Путин милитаризировал Крым, подготовил его для южной операции как плацдарм. Проблема заключалась в том, что когда Крым был оккупирован россиянами, никто не ввел сильных санкций против РФ, которые бы реально влияли. Именно поэтому настоящее давление и настоящие гарантии безопасности очень важны», - подчеркнул Зеленский.

