«Такого в Минске больше нет» 1 21.08.2025, 11:11

3,088

За право покупки квартиры в этом доме люди заплатили 7 тысяч рублей.

Рынок недвижимости Минска повидал всякое: и ночевки под дверьми застройщиков, и очереди за недешевыми метрами. Но жилой комплекс «Северный берег» недавно удивил нововведением. Состоится старт продаж новостройки Lake Views, которая находится на первой береговой линии. Она позиционируется как ультрапремиум, соответственно, метр в ней будет очень дорогим. Для того чтобы лишь прийти и оглядеть квартиры, люди вносили депозит — 7 тысяч рублей, пишет onliner.by.

Продажи квартир начнутся завтра. В лобби соберутся люди, которые не пожалели внести депозит в 7 тысяч рублей. Более того, начальник отдела продаж убеждает: несмотря на условие, спрос был очень высокий.

Стоимость жилья также держится в секрете, но отмечается, что будет дорого. Цена метра зависит от трех факторов: этаж, вид из окна и планировка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com