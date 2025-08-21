закрыть
21 августа 2025, четверг, 12:35
«Такого в Минске больше нет»

1
  • 21.08.2025, 11:11
  • 3,088
«Такого в Минске больше нет»

За право покупки квартиры в этом доме люди заплатили 7 тысяч рублей.

Рынок недвижимости Минска повидал всякое: и ночевки под дверьми застройщиков, и очереди за недешевыми метрами. Но жилой комплекс «Северный берег» недавно удивил нововведением. Состоится старт продаж новостройки Lake Views, которая находится на первой береговой линии. Она позиционируется как ультрапремиум, соответственно, метр в ней будет очень дорогим. Для того чтобы лишь прийти и оглядеть квартиры, люди вносили депозит — 7 тысяч рублей, пишет onliner.by.

Продажи квартир начнутся завтра. В лобби соберутся люди, которые не пожалели внести депозит в 7 тысяч рублей. Более того, начальник отдела продаж убеждает: несмотря на условие, спрос был очень высокий.

Стоимость жилья также держится в секрете, но отмечается, что будет дорого. Цена метра зависит от трех факторов: этаж, вид из окна и планировка.

