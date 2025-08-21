Independent: Украина становится «Силиконовой долиной обороны»
Стартап Fire Point разрабатывает дроны и крылатые ракеты для ударов по России.
Украина стремительно превращается в центр оборонных технологий. Одним из лидеров в оборонных технологиях стала компания Fire Point, чьи дроны уже доказали эффективность. Их дроны использовались для нанесения ударов по российским объектам на расстоянии до 1 000 км от границы, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
По словам руководителя производства Ирины Терех, воздушные атаки — единственное реальное преимущество Украины на поле боя. Дрон FP-1, главный продукт компании, способен пролетать до 1 600 км с боевой нагрузкой в 60 кг. С его помощью было нанесено 60% ударов по территории РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы и склады вооружений. Стоимость одного дрона — около $55 000, а производство достигло 100 штук в день.
Fire Point начала работу после отказа западных союзников предоставить Украине дальнобойное оружие. Основатели — бывшие архитекторы, геймдизайнеры и инженеры — создали бюджетный, но эффективный аналог иранских «Шахедов».
Теперь компания делает следующий шаг — разработку крылатой ракеты FP-5 «Flamingo», способной преодолевать 3 000 км и доставлять заряд весом 1,1 тонны с точностью до 14 метров. Сейчас выпускается одна ракета в сутки, к осени планируется увеличить производство до семи.
Украина ежегодно закупает у отечественных производителей оружия на $10 млрд, а потенциал отрасли оценивается в три раза больше. Правительство и бизнес называют нынешний момент уникальным — страна становится «Силиконовой долиной обороны».