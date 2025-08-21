закрыть
21 августа 2025, четверг, 12:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко будет сложно выжить»

2
  • 21.08.2025, 11:12
  • 4,704
«Лукашенко будет сложно выжить»

Времени у диктатора стало еще меньше.

Telegram-канал «Ник и Майк» поделился мнением о влиянии на белорусский режим встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров:

— У Лукашенко после саммита времени стало ещё меньше. Чтобы получить что-то от США нужно выпускать политических. Чтобы получить финансирование от Кремля - нужно демонстрировать лояльность. Есть и промежуточный вариант — выпустить какую-то партию, чтобы показать США, что «работает» и не слишком раздражать Москву.

В наступающей новой реальности выжить будет крайне сложно.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев