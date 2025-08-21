«Лукашенко будет сложно выжить»2
- 21.08.2025, 11:12
- 4,704
Времени у диктатора стало еще меньше.
Telegram-канал «Ник и Майк» поделился мнением о влиянии на белорусский режим встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров:
— У Лукашенко после саммита времени стало ещё меньше. Чтобы получить что-то от США нужно выпускать политических. Чтобы получить финансирование от Кремля - нужно демонстрировать лояльность. Есть и промежуточный вариант — выпустить какую-то партию, чтобы показать США, что «работает» и не слишком раздражать Москву.
В наступающей новой реальности выжить будет крайне сложно.